Леонов Иван Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛеонов Иван Иванов

Леонов Иван Иванов

Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
ФИО
Леонов Иван Иванов
Пол
муж
Номер записи
2634
Сословие
государственный крестьянин
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
30
Двор / Семья
28
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
сын
Причина поступления
новорожденный
Год поступления
1857
Возраст по текущей РС
0,5
Год рождения вычисленный
1857
Губерния
Воронежская губ.
Уезд
Валуйский уезд
Место
с. Казинка
Место события
с. Казинка, Казинская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО: ф.И18, оп.1, д.550, лист: 1062
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 28
01 | Леонов Иван Иванов: - / 0,5 | государственный крестьянин - сын
Дополнительная информация в записи
Ивана Михайлова Леонова 4-й сын 2-й Иван
Комментарий наборщика
по Казинке впо 10 РС сохранилась только доподнительная РС
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Вера Ерохина
Дата рождения
Вычислено 1857 ст.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close