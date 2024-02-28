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Пекторский Илья Никитин

Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
ФИО
Пекторский Илья Никитин
Пол
муж
Номер записи
2633
Сословие
государственный крестьянин
Год ревизии
1858
Двор / Семья
1
Номер в семье/дворе
1
Причина поступления
предписание Воронежской палаты государственных имуществ
Год поступления
1852
Возраст по текущей РС
21
Год рождения вычисленный
1837
Губерния
Воронежская губ.
Уезд
Валуйский уезд
Место
с. Казинка
Место события
с. Казинка, Казинская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО: ф.И18, оп.1, д.643, лист: 1
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 1
01 | Пекторский Илья Никитин: - / 21 | государственный крестьянин -
Дополнительная информация в записи
исключенный из духовного звания пономарский сын причислен по предписанию Воронежской палаты государственных имуществ от 15 апреля 1852 года за № 8129
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Источник
Индексация данных проведена Вера Ерохина
Дата рождения
Вычислено 1837 ст.

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