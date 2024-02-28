Пекторский Илья Никитин
Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
- ФИО
- Пекторский Илья Никитин
- Пол
- муж
- Номер записи
- 2633
- Сословие
- государственный крестьянин
- Год ревизии
- 1858
- Двор / Семья
- 1
- Номер в семье/дворе
- 1
- Причина поступления
- предписание Воронежской палаты государственных имуществ
- Год поступления
- 1852
- Возраст по текущей РС
- 21
- Год рождения вычисленный
- 1837
- Губерния
- Воронежская губ.
- Уезд
- Валуйский уезд
- Место
- с. Казинка
- Место события
- с. Казинка, Казинская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И18, оп.1, д.643, лист: 1
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 1
01 | Пекторский Илья Никитин: - / 21 | государственный крестьянин -
- Дополнительная информация в записи
- исключенный из духовного звания пономарский сын причислен по предписанию Воронежской палаты государственных имуществ от 15 апреля 1852 года за № 8129
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- Источник
- Индексация данных проведена Вера Ерохина
- Дата рождения
- Вычислено 1837 ст.
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