Воинова Матрена Иванова
Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
- ФИО
- Воинова Матрена Иванова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 2628
- Сословие
- дворовые
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 7
- Двор / Семья
- (5)
- Номер в семье/дворе
- 2
- Родственная связь
- жена [1]
- Возраст по текущей РС
- 36
- Год рождения вычисленный
- 1822
- Губерния
- Воронежская губ.
- Уезд
- Валуйский уезд
- Место
- с. Богородицкое
- Место события
- с. Богородицкое, Шелаевская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И18, оп.1, д.553, лист: 558
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: (5)
01 | Воинов Терентий Казьмин: 36 / 44 | дворовые - глава
02 | Воинова Матрена Иванова: - / 36 | дворовые - жена [1]
03 | Воинова Авдотья Терентьева: - / 8 | дворовые - дочь [1]
04 | Воинов Захар Терентьев: 13 / 21 | дворовые - сын [1]
05 | Воинов Платон Терентьев: 5 / 13 | дворовые - сын [1]
06 | Воинов Афанасий Терентьев: - / 8 | дворовые - сын [1]
- Комментарий наборщика
- умершего титулярного советника Ивана Семенова сына Ромашова о остоящих за ним крестьянах, оставшихся после продажи прочего имения и не принимаемых наследниками его
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- Источник
- Индексация данных проведена Вера Ерохина
- Дата рождения
- Вычислено 1822 ст.
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