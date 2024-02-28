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Воинова Матрена Иванова

Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
ФИО
Воинова Матрена Иванова
Пол
жен
Номер записи
2628
Сословие
дворовые
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
7
Двор / Семья
(5)
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
жена [1]
Возраст по текущей РС
36
Год рождения вычисленный
1822
Губерния
Воронежская губ.
Уезд
Валуйский уезд
Место
с. Богородицкое
Место события
с. Богородицкое, Шелаевская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО: ф.И18, оп.1, д.553, лист: 558
Полная запись РС
Номер двора / семьи: (5)
01 | Воинов Терентий Казьмин: 36 / 44 | дворовые - глава
02 | Воинова Матрена Иванова: - / 36 | дворовые - жена [1]
03 | Воинова Авдотья Терентьева: - / 8 | дворовые - дочь [1]
04 | Воинов Захар Терентьев: 13 / 21 | дворовые - сын [1]
05 | Воинов Платон Терентьев: 5 / 13 | дворовые - сын [1]
06 | Воинов Афанасий Терентьев: - / 8 | дворовые - сын [1]
Комментарий наборщика
умершего титулярного советника Ивана Семенова сына Ромашова о остоящих за ним крестьянах, оставшихся после продажи прочего имения и не принимаемых наследниками его
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Источник
Индексация данных проведена Вера Ерохина
Дата рождения
Вычислено 1822 ст.

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