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Клименко Антон Степанов

Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
ФИО
Клименко Антон Степанов
Пол
муж
Номер записи
2626
Сословие
дворовые
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
6
Двор / Семья
(4)
Номер в семье/дворе
6
Родственная связь
брат [1]
Возраст по прошлой РС
20
Возраст по текущей РС
28
Год рождения вычисленный
1830
Губерния
Воронежская губ.
Уезд
Валуйский уезд
Место
с. Богородицкое
Место события
с. Богородицкое, Шелаевская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО: ф.И18, оп.1, д.553, лист: 558
Полная запись РС
Номер двора / семьи: (4)
01 | Клименко Михайла Степанов: 30 / 38 | дворовые - глава
02 | Клименко Акилина Казьмина: - / 63 | дворовые - мать [1]
03 | Клименко Екатерина Андреева: - / 33 | дворовые - жена [1]
04 | Клименко Алексей Степанов: 23 / 31 | дворовые - брат [1]
05 | Клименко Дарья Осипова: - / 26 | дворовые - жена [4]
06 | Клименко Антон Степанов: 20 / 28 | дворовые - брат [1]
Комментарий наборщика
умершего титулярного советника Ивана Семенова сына Ромашова о остоящих за ним крестьянах, оставшихся после продажи прочего имения и не принимаемых наследниками его
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Источник
Индексация данных проведена Вера Ерохина
Дата рождения
Вычислено 1830 ст.

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