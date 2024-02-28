Клименко Алексей Степанов
Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
- ФИО
- Клименко Алексей Степанов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 2624
- Сословие
- дворовые
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 6
- Двор / Семья
- (4)
- Номер в семье/дворе
- 4
- Родственная связь
- брат [1]
- Возраст по прошлой РС
- 23
- Возраст по текущей РС
- 31
- Год рождения вычисленный
- 1827
- Губерния
- Воронежская губ.
- Уезд
- Валуйский уезд
- Место
- с. Богородицкое
- Место события
- с. Богородицкое, Шелаевская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И18, оп.1, д.553, лист: 558
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: (4)
01 | Клименко Михайла Степанов: 30 / 38 | дворовые - глава
02 | Клименко Акилина Казьмина: - / 63 | дворовые - мать [1]
03 | Клименко Екатерина Андреева: - / 33 | дворовые - жена [1]
04 | Клименко Алексей Степанов: 23 / 31 | дворовые - брат [1]
05 | Клименко Дарья Осипова: - / 26 | дворовые - жена [4]
06 | Клименко Антон Степанов: 20 / 28 | дворовые - брат [1]
- Комментарий наборщика
- умершего титулярного советника Ивана Семенова сына Ромашова о остоящих за ним крестьянах, оставшихся после продажи прочего имения и не принимаемых наследниками его
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- Источник
- Индексация данных проведена Вера Ерохина
- Дата рождения
- Вычислено 1827 ст.
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