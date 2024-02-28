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Калиниченко Федор Степанов

Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
ФИО
Калиниченко Федор Степанов
Пол
муж
Номер записи
2617
Сословие
дворовые
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
6
Двор / Семья
(3)
Номер в семье/дворе
6
Родственная связь
сын [1]
Возраст по прошлой РС
7
Возраст по текущей РС
15
Год рождения вычисленный
1843
Губерния
Воронежская губ.
Уезд
Валуйский уезд
Место
с. Богородицкое
Место события
с. Богородицкое, Шелаевская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО: ф.И18, оп.1, д.553, лист: 557
Полная запись РС
Номер двора / семьи: (3)
01 | Калиниченко Степан Данилов: 40 / 48 | дворовые - глава
02 | Калиниченко Авдотья Семенова: - / 38 | дворовые - жена [1]
03 | Калиниченко Лукерья Степанова: - / 18 | дворовые - дочь [1]
04 | Калиниченко Марья Степанова: - / 16 | дворовые - дочь [1]
05 | Калиниченко Матрена Степанова: - / 11 | дворовые - дочь [1]
06 | Калиниченко Федор Степанов: 7 / 15 | дворовые - сын [1]
07 | Калиниченко Григорий Степанов: 1 мес. / 8 | дворовые - сын [1]
08 | Калиниченко Петр Степанов: - / 4 | дворовые - сын [1]
09 | Калиниченко Иван Степанов: - / 2 | дворовые - сын [1]
Комментарий наборщика
умершего титулярного советника Ивана Семенова сына Ромашова о остоящих за ним крестьянах, оставшихся после продажи прочего имения и не принимаемых наследниками его
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Источник
Индексация данных проведена Вера Ерохина
Дата рождения
Вычислено 1843 ст.

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