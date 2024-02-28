Калиниченко Степан Данилов
Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
- ФИО
- Калиниченко Степан Данилов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 2612
- Сословие
- дворовые
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 6
- Двор / Семья
- (3)
- Номер в семье/дворе
- 1
- Родственная связь
- глава
- Возраст по прошлой РС
- 40
- Возраст по текущей РС
- 48
- Год рождения вычисленный
- 1810
- Губерния
- Воронежская губ.
- Уезд
- Валуйский уезд
- Место
- с. Богородицкое
- Место события
- с. Богородицкое, Шелаевская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И18, оп.1, д.553, лист: 557
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: (3)
01 | Калиниченко Степан Данилов: 40 / 48 | дворовые - глава
02 | Калиниченко Авдотья Семенова: - / 38 | дворовые - жена [1]
03 | Калиниченко Лукерья Степанова: - / 18 | дворовые - дочь [1]
04 | Калиниченко Марья Степанова: - / 16 | дворовые - дочь [1]
05 | Калиниченко Матрена Степанова: - / 11 | дворовые - дочь [1]
06 | Калиниченко Федор Степанов: 7 / 15 | дворовые - сын [1]
07 | Калиниченко Григорий Степанов: 1 мес. / 8 | дворовые - сын [1]
08 | Калиниченко Петр Степанов: - / 4 | дворовые - сын [1]
09 | Калиниченко Иван Степанов: - / 2 | дворовые - сын [1]
- Комментарий наборщика
- умершего титулярного советника Ивана Семенова сына Ромашова о остоящих за ним крестьянах, оставшихся после продажи прочего имения и не принимаемых наследниками его
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- Источник
- Индексация данных проведена Вера Ерохина
- Дата рождения
- Вычислено 1810 ст.
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