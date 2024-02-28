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Губанова Февронья Егорова

Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
ФИО
Губанова Февронья Егорова
Пол
жен
Номер записи
2604
Сословие
дворовые
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
4
Двор / Семья
(1)
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
жена [1]
Возраст по текущей РС
51
Год рождения вычисленный
1807
Губерния
Воронежская губ.
Уезд
Валуйский уезд
Место
с. Богородицкое
Место события
с. Богородицкое, Шелаевская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО: ф.И18, оп.1, д.553, лист: 557
Полная запись РС
Номер двора / семьи: (1)
01 | Губанов Дмитрий Данилов: 44 / 52 | дворовые - глава
02 | Губанова Февронья Егорова: - / 51 | дворовые - жена [1]
03 | Губанова Прасковья Дмитриева: - / 18 | дворовые - дочь [1]
04 | Губанова Авдотья Дмитриева: - / 16 | дворовые - дочь [1]
05 | Губанов Николай Дмитриев: 7 / 15 | дворовые - сын [1]
Комментарий наборщика
умершего титулярного советника Ивана Семенова сына Ромашова о остоящих за ним крестьянах, оставшихся после продажи прочего имения и не принимаемых наследниками его
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Источник
Индексация данных проведена Вера Ерохина
Дата рождения
Вычислено 1807 ст.

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