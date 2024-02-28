Губанова Февронья Егорова
Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
- ФИО
- Губанова Февронья Егорова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 2604
- Сословие
- дворовые
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 4
- Двор / Семья
- (1)
- Номер в семье/дворе
- 2
- Родственная связь
- жена [1]
- Возраст по текущей РС
- 51
- Год рождения вычисленный
- 1807
- Губерния
- Воронежская губ.
- Уезд
- Валуйский уезд
- Место
- с. Богородицкое
- Место события
- с. Богородицкое, Шелаевская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И18, оп.1, д.553, лист: 557
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: (1)
01 | Губанов Дмитрий Данилов: 44 / 52 | дворовые - глава
02 | Губанова Февронья Егорова: - / 51 | дворовые - жена [1]
03 | Губанова Прасковья Дмитриева: - / 18 | дворовые - дочь [1]
04 | Губанова Авдотья Дмитриева: - / 16 | дворовые - дочь [1]
05 | Губанов Николай Дмитриев: 7 / 15 | дворовые - сын [1]
- Комментарий наборщика
- умершего титулярного советника Ивана Семенова сына Ромашова о остоящих за ним крестьянах, оставшихся после продажи прочего имения и не принимаемых наследниками его
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- Источник
- Индексация данных проведена Вера Ерохина
- Дата рождения
- Вычислено 1807 ст.
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