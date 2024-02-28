Сычевская Дарья
Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
- ФИО
- Сычевская Дарья
- Пол
- жен
- Номер записи
- 2602
- Сословие
- помещичья крестьянка
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 3
- Двор / Семья
- ( 3 ).
- Номер в семье/дворе
- 4
- Родственная связь
- дочь [3]
- Возраст по текущей РС
- 10
- Год рождения вычисленный
- 1848
- Губерния
- Воронежская губ.
- Уезд
- Валуйский уезд
- Место
- с. Богородицкое
- Место события
- с. Богородицкое, Шелаевская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И18, оп.1, д.553, лист: 540
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: ( 3 ).
01 | Сычевский Ефим Алексеев: 18 / 25 | помещичий крестьянин - глава
02 | Сычевская Авдотья Лукьянова: - / 45 | помещичья крестьянка - мать [1]
03 | Сычевская Вера: - / 31 | помещичья крестьянка - дочь [2]
04 | Сычевская Дарья: - / 10 | помещичья крестьянка - дочь [3]
- Дополнительная информация в записи
- незаконнорожденная
- Комментарий наборщика
- помещиков: поручика Петра Андреева сына Ромашова, девицы Екатерины Андреевой Ромашовой и наследников умершего генерал-майора Николая Андреева Ромашова: жены Анны Михайловой дочери Ромашовой и дочерей: Екатерины Николаевой дочери Ромашовой и вдовы штабс-капитана Елисаветы Николаевой дочери Перич
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- Источник
- Индексация данных проведена Вера Ерохина
- Дата рождения
- Вычислено 1848 ст.
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