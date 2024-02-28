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Сычевская Авдотья Лукьянова

Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
ФИО
Сычевская Авдотья Лукьянова
Пол
жен
Номер записи
2600
Сословие
помещичья крестьянка
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
3
Двор / Семья
( 3 ).
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
мать [1]
Возраст по текущей РС
45
Год рождения вычисленный
1813
Губерния
Воронежская губ.
Уезд
Валуйский уезд
Место
с. Богородицкое
Место события
с. Богородицкое, Шелаевская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО: ф.И18, оп.1, д.553, лист: 540
Полная запись РС
Номер двора / семьи: ( 3 ).
01 | Сычевский Ефим Алексеев: 18 / 25 | помещичий крестьянин - глава
02 | Сычевская Авдотья Лукьянова: - / 45 | помещичья крестьянка - мать [1]
03 | Сычевская Вера: - / 31 | помещичья крестьянка - дочь [2]
04 | Сычевская Дарья: - / 10 | помещичья крестьянка - дочь [3]
Дополнительная информация в записи
Ивана Максимова жена вдова
Комментарий наборщика
помещиков: поручика Петра Андреева сына Ромашова, девицы Екатерины Андреевой Ромашовой и наследников умершего генерал-майора Николая Андреева Ромашова: жены Анны Михайловой дочери Ромашовой и дочерей: Екатерины Николаевой дочери Ромашовой и вдовы штабс-капитана Елисаветы Николаевой дочери Перич
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Источник
Индексация данных проведена Вера Ерохина
Дата рождения
Вычислено 1813 ст.

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