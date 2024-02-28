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Федоренков Алексей Салов

Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
ФИО
Федоренков Алексей Салов
Пол
муж
Номер записи
2598
Сословие
помещичий крестьянин
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
2
Двор / Семья
( 2 ).
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
племянник [1]
Причина поступления
новорожденный
Возраст по текущей РС
4
Год рождения вычисленный
1854
Губерния
Воронежская губ.
Уезд
Валуйский уезд
Место
с. Богородицкое
Место события
с. Богородицкое, Шелаевская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО: ф.И18, оп.1, д.553, лист: 539
Полная запись РС
Номер двора / семьи: ( 2 ).
01 | Федоренков Федот Максимов: 37 / 34 | помещичья крестьянка - глава
02 | Федоренкова Прасковья Максимова: - / 43 | помещичий крестьянин - сестра [1]
03 | Федоренков Алексей Салов: - / 4 | помещичий крестьянин - племянник [1]
Дополнительная информация в записи
Федота Максимова племянник от сестры Прасковьи Максимовой незаконнорожденный по крестному отцу Салов
Комментарий наборщика
помещиков: поручика Петра Андреева сына Ромашова, девицы Екатерины Андреевой Ромашовой и наследников умершего генерал-майора Николая Андреева Ромашова: жены Анны Михайловой дочери Ромашовой и дочерей: Екатерины Николаевой дочери Ромашовой и вдовы штабс-капитана Елисаветы Николаевой дочери Перич
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Источник
Индексация данных проведена Вера Ерохина
Дата рождения
Вычислено 1854 ст.

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