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Крамская Катерина Андреева

Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
ФИО
Крамская Катерина Андреева
Пол
жен
Номер записи
2595
Сословие
помещичья крестьянка
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
1
Двор / Семья
( 1 ).
Номер в семье/дворе
2
Причина выбытия
умерла
Год убытия
1854
Год смерти
1854
Губерния
Воронежская губ.
Уезд
Валуйский уезд
Место
с. Богородицкое
Место события
с. Богородицкое, Шелаевская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО: ф.И18, оп.1, д.553, лист: 539
Полная запись РС
Номер двора / семьи: ( 1 ).
01 | Крамской Никанор Афанасьев: 30 / 27 | помещичий крестьянин -
02 | Крамская Катерина Андреева: - / - | помещичья крестьянка -
Дополнительная информация в записи
вдова Афанасия Иванова жена
Комментарий наборщика
помещиков: поручика Петра Андреева сына Ромашова, девицы Екатерины Андреевой Ромашовой и наследников умершего генерал-майора Николая Андреева Ромашова: жены Анны Михайловой дочери Ромашовой и дочерей: Екатерины Николаевой дочери Ромашовой и вдовы штабс-капитана Елисаветы Николаевой дочери Перич
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Источник
Индексация данных проведена Вера Ерохина
Дата смерти
Вычислено 1854 ст.

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