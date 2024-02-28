Щеткина Марья Григорьева
Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
- ФИО
- Щеткина Марья Григорьева
- Пол
- жен
- Номер записи
- 2591
- Сословие
- государственная крестьянка
- Год ревизии
- 1858
- Двор / Семья
- 44
- Номер в семье/дворе
- 4
- Родственная связь
- дочь [3]
- Возраст по текущей РС
- 10
- Год рождения вычисленный
- 1848
- Губерния
- Воронежская губ.
- Уезд
- Валуйский уезд
- Место
- с. Богородицкое
- Место события
- с. Богородицкое, Шелаевская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И18, оп.1, д.552, лист: 157
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 44
01 | Вервекин Александр Афанасьев: - / 16 | государственный крестьянин - глава
02 | Щеткин Афанасий Григорьев: - / 12 | государственный крестьянин - сводный брат [1]
03 | Щеткина Аксинья Терентьева: - / 37 | солдатка - мать [1]
04 | Щеткина Марья Григорьева: - / 10 | государственная крестьянка - дочь [3]
05 | Щеткина Марья Григорьева: - / 7 | государственная крестьянка - дочь [3]
06 | Щеткина Настасья Григорьева: - / 4 | государственная крестьянка - дочь [3]
- Дополнительная информация в записи
- Марья 1-я
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- Источник
- Индексация данных проведена Вера Ерохина
- Дата рождения
- Вычислено 1848 ст.
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