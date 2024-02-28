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Щеткина Аксинья Терентьева

Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
ФИО
Щеткина Аксинья Терентьева
Пол
жен
Номер записи
2590
Сословие
солдатка
Год ревизии
1858
Двор / Семья
44
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
мать [1]
Возраст по текущей РС
37
Год рождения вычисленный
1821
Губерния
Воронежская губ.
Уезд
Валуйский уезд
Место
с. Богородицкое
Место события
с. Богородицкое, Шелаевская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО: ф.И18, оп.1, д.552, лист: 157
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 44
01 | Вервекин Александр Афанасьев: - / 16 | государственный крестьянин - глава
02 | Щеткин Афанасий Григорьев: - / 12 | государственный крестьянин - сводный брат [1]
03 | Щеткина Аксинья Терентьева: - / 37 | солдатка - мать [1]
04 | Щеткина Марья Григорьева: - / 10 | государственная крестьянка - дочь [3]
05 | Щеткина Марья Григорьева: - / 7 | государственная крестьянка - дочь [3]
06 | Щеткина Настасья Григорьева: - / 4 | государственная крестьянка - дочь [3]
Дополнительная информация в записи
Александра и Афонасия мать солдатка вдова
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Источник
Индексация данных проведена Вера Ерохина
Дата рождения
Вычислено 1821 ст.

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