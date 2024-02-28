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Слезкина Лукерья

Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
ФИО
Слезкина Лукерья
Пол
жен
Номер записи
2587
Сословие
государственная крестьянка
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
49
Двор / Семья
43
Номер в семье/дворе
24
Родственная связь
внучка [1]
Возраст по текущей РС
10
Год рождения вычисленный
1848
Губерния
Воронежская губ.
Уезд
Валуйский уезд
Место
с. Богородицкое
Место события
с. Богородицкое, Шелаевская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО: ф.И18, оп.1, д.552, лист: 157
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 43
01 | Слезкин Федор Лукьянов: 55 / - | государственный крестьянин - глава
02 | Слезкина Дарья Никитина: - / 61 | государственная крестьянка - жена [1]
03 | Слезкина Евфросинья Федорова: - / 22 | государственная крестьянка - дочь [1]
04 | Слезкина Агафья Федорова: - / 21 | государственная крестьянка - дочь [1]
05 | Слезкин Павел Федоров: 27 / 34 | государственный крестьянин - сын [1]
06 | Слезкина Татьяна Дмитриева: - / - | государственная крестьянка - жена [5]
07 | Слезкина Агафья Николаева: - / 20 | государственная крестьянка - жена [5]
08 | Слезкин Федор Павлов: 4 / 11 | государственный крестьянин - сын [5]
09 | Слезкин Иван Павлов: 1 / 8 | государственный крестьянин - сын [5]
10 | Слезкин Ефим Федоров: 26 / 33 | государственный крестьянин - сын [1]
11 | Слезкина Домна Степанова: - / 31 | государственная крестьянка - жена [10]
12 | Слезкина Ирина Ефимова: - / 6 | государственная крестьянка - дочь [10]
13 | Слезкина Прасковья Ефимова: - / 3 | государственная крестьянка - дочь [10]
14 | Слезкин Иван Ефимов: 3 / 10 | государственный крестьянин - сын [10]
15 | Слезкин Алексей Ефимов: 1,5 / 9 | государственный крестьянин - сын [10]
16 | Слезкин Данила Федоров: 21 / 28 | государственный крестьянин - сын [1]
17 | Слезкина Федосья Андреева: - / 27 | государственная крестьянка - жена [16]
18 | Слезкина Любовь Данилова: - / 1 | государственная крестьянка - дочь [16]
19 | Слезкин Кондрат Федоров: 15 / 22 | государственный крестьянин - сын [1]
20 | Слезкина Надежда Максимова: - / - | государственная крестьянка - племянница [1]
21 | Слезкина Екатерина Максимова: - / 24 | государственная крестьянка - племянница [1]
22 | Слезкина Пелагея Максимова: - / 23 | государственная крестьянка - племянница [1]
23 | Слезкина Матрена Максимова: - / 20 | государственная крестьянка - племянница [1]
24 | Слезкина Лукерья: - / 10 | государственная крестьянка - внучка [1]
Дополнительная информация в записи
Федора Лукьянова внучка от умершего брата Максима дочери Пелагеи незаконнорожденная дочь
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Источник
Индексация данных проведена Вера Ерохина
Дата рождения
Вычислено 1848 ст.

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