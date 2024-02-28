Слезкина Прасковья Ефимова
Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
- ФИО
- Слезкина Прасковья Ефимова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 2576
- Сословие
- государственная крестьянка
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 49
- Двор / Семья
- 43
- Номер в семье/дворе
- 13
- Родственная связь
- дочь [10]
- Возраст по текущей РС
- 3
- Год рождения вычисленный
- 1855
- Губерния
- Воронежская губ.
- Уезд
- Валуйский уезд
- Место
- с. Богородицкое
- Место события
- с. Богородицкое, Шелаевская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И18, оп.1, д.552, лист: 156
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 43
01 | Слезкин Федор Лукьянов: 55 / - | государственный крестьянин - глава
02 | Слезкина Дарья Никитина: - / 61 | государственная крестьянка - жена [1]
03 | Слезкина Евфросинья Федорова: - / 22 | государственная крестьянка - дочь [1]
04 | Слезкина Агафья Федорова: - / 21 | государственная крестьянка - дочь [1]
05 | Слезкин Павел Федоров: 27 / 34 | государственный крестьянин - сын [1]
06 | Слезкина Татьяна Дмитриева: - / - | государственная крестьянка - жена [5]
07 | Слезкина Агафья Николаева: - / 20 | государственная крестьянка - жена [5]
08 | Слезкин Федор Павлов: 4 / 11 | государственный крестьянин - сын [5]
09 | Слезкин Иван Павлов: 1 / 8 | государственный крестьянин - сын [5]
10 | Слезкин Ефим Федоров: 26 / 33 | государственный крестьянин - сын [1]
11 | Слезкина Домна Степанова: - / 31 | государственная крестьянка - жена [10]
12 | Слезкина Ирина Ефимова: - / 6 | государственная крестьянка - дочь [10]
13 | Слезкина Прасковья Ефимова: - / 3 | государственная крестьянка - дочь [10]
14 | Слезкин Иван Ефимов: 3 / 10 | государственный крестьянин - сын [10]
15 | Слезкин Алексей Ефимов: 1,5 / 9 | государственный крестьянин - сын [10]
16 | Слезкин Данила Федоров: 21 / 28 | государственный крестьянин - сын [1]
17 | Слезкина Федосья Андреева: - / 27 | государственная крестьянка - жена [16]
18 | Слезкина Любовь Данилова: - / 1 | государственная крестьянка - дочь [16]
19 | Слезкин Кондрат Федоров: 15 / 22 | государственный крестьянин - сын [1]
20 | Слезкина Надежда Максимова: - / - | государственная крестьянка - племянница [1]
21 | Слезкина Екатерина Максимова: - / 24 | государственная крестьянка - племянница [1]
22 | Слезкина Пелагея Максимова: - / 23 | государственная крестьянка - племянница [1]
23 | Слезкина Матрена Максимова: - / 20 | государственная крестьянка - племянница [1]
24 | Слезкина Лукерья: - / 10 | государственная крестьянка - внучка [1]
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- Источник
- Индексация данных проведена Вера Ерохина
- Дата рождения
- Вычислено 1855 ст.
- Место рождения
- с. Богородицкое, Валуйский уезд, Воронежская губ.
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