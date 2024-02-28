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Дмитриева Марья Филипова

Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
ФИО
Дмитриева Марья Филипова
Пол
жен
Номер записи
2552
Сословие
государственная крестьянка
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
48
Двор / Семья
42
Номер в семье/дворе
9
Родственная связь
дочь [5]
Возраст по текущей РС
3
Год рождения вычисленный
1855
Губерния
Воронежская губ.
Уезд
Валуйский уезд
Место
с. Богородицкое
Место события
с. Богородицкое, Шелаевская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО: ф.И18, оп.1, д.552, лист: 155
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 42
01 | Дмитриев Владимир Егоров: 64 / - | государственный крестьянин - глава
02 | Дмитриев Василий Егоров: 54 / - | государственный крестьянин - брат [1]
03 | Дмитриева Настасья Васильева: - / - | государственная крестьянка - дочь [2]
04 | Дмитриева Аксинья Васильева: - / - | государственная крестьянка - дочь [2]
05 | Дмитриев Филип Васильев: 33 / 40 | государственный крестьянин - сын [2]
06 | Дмитриева Наталья Григорьева: - / 39 | государственная крестьянка - жена [5]
07 | Дмитриева Аксинья Филипова: - / 14 | государственная крестьянка - дочь [5]
08 | Дмитриева Фиона Филипова: - / 7 и 1 мес. | государственная крестьянка - дочь [5]
09 | Дмитриева Марья Филипова: - / 3 | государственная крестьянка - дочь [5]
10 | Дмитриев Алексей Филипов: 12 / 19 | государственный крестьянин - сын [5]
11 | Дмитриева Настасья Митрофанова: - / 20 | государственная крестьянка - жена [10]
12 | Дмитриев Иван Филипов: 6 / 13 | государственный крестьянин - сын [5]
13 | Дмитриев Петр Васильев: 25 / 32 | государственный крестьянин - сын [2]
14 | Дмитриева Татьяна Михайлова: - / 32 | государственная крестьянка - жена [13]
15 | Дмитриева Прасковья Петрова: - / 6 | государственная крестьянка - дочь [13]
16 | Дмитриева Настасья Петрова: - / 6 нед. | государственная крестьянка - дочь [13]
17 | Дмитриев Петр Петров: 2 / 9 | государственный крестьянин - сын [13]
18 | Дмитриев Василий Петров: - / 5 | государственный крестьянин - сын [13]
19 | Дмитриев Иван Петров: - / 3 | государственный крестьянин - сын [13]
20 | Дмитриев Семион Васильев: 15,5 / - | государственный крестьянин - сын [2]
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Источник
Индексация данных проведена Вера Ерохина
Дата рождения
Вычислено 1855 ст.
Место рождения
с. Богородицкое, Валуйский уезд, Воронежская губ.

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