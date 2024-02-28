Дмитриев Василий Егоров
Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
- ФИО
- Дмитриев Василий Егоров
- Пол
- муж
- Номер записи
- 2545
- Сословие
- государственный крестьянин
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 48
- Двор / Семья
- 42
- Номер в семье/дворе
- 2
- Родственная связь
- брат [1]
- Возраст по прошлой РС
- 54
- Причина выбытия
- умер
- Год убытия
- 1854
- Год рождения вычисленный
- 1796
- Год смерти
- 1854
- Губерния
- Воронежская губ.
- Уезд
- Валуйский уезд
- Место
- с. Богородицкое
- Место события
- с. Богородицкое, Шелаевская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И18, оп.1, д.552, лист: 155
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 42
01 | Дмитриев Владимир Егоров: 64 / - | государственный крестьянин - глава
02 | Дмитриев Василий Егоров: 54 / - | государственный крестьянин - брат [1]
03 | Дмитриева Настасья Васильева: - / - | государственная крестьянка - дочь [2]
04 | Дмитриева Аксинья Васильева: - / - | государственная крестьянка - дочь [2]
05 | Дмитриев Филип Васильев: 33 / 40 | государственный крестьянин - сын [2]
06 | Дмитриева Наталья Григорьева: - / 39 | государственная крестьянка - жена [5]
07 | Дмитриева Аксинья Филипова: - / 14 | государственная крестьянка - дочь [5]
08 | Дмитриева Фиона Филипова: - / 7 и 1 мес. | государственная крестьянка - дочь [5]
09 | Дмитриева Марья Филипова: - / 3 | государственная крестьянка - дочь [5]
10 | Дмитриев Алексей Филипов: 12 / 19 | государственный крестьянин - сын [5]
11 | Дмитриева Настасья Митрофанова: - / 20 | государственная крестьянка - жена [10]
12 | Дмитриев Иван Филипов: 6 / 13 | государственный крестьянин - сын [5]
13 | Дмитриев Петр Васильев: 25 / 32 | государственный крестьянин - сын [2]
14 | Дмитриева Татьяна Михайлова: - / 32 | государственная крестьянка - жена [13]
15 | Дмитриева Прасковья Петрова: - / 6 | государственная крестьянка - дочь [13]
16 | Дмитриева Настасья Петрова: - / 6 нед. | государственная крестьянка - дочь [13]
17 | Дмитриев Петр Петров: 2 / 9 | государственный крестьянин - сын [13]
18 | Дмитриев Василий Петров: - / 5 | государственный крестьянин - сын [13]
19 | Дмитриев Иван Петров: - / 3 | государственный крестьянин - сын [13]
20 | Дмитриев Семион Васильев: 15,5 / - | государственный крестьянин - сын [2]
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Вера Ерохина
- Дата рождения
- Вычислено 1796 ст.
- Дата смерти
- Вычислено 1854 ст.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.