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Сидякина Анна Семенова

Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
ФИО
Сидякина Анна Семенова
Пол
жен
Номер записи
2543
Сословие
государственная крестьянка
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
47
Двор / Семья
41
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
жена [1]
Причина выбытия
умерла
Год убытия
1857
Год смерти
1857
Губерния
Воронежская губ.
Уезд
Валуйский уезд
Место
с. Богородицкое
Место события
с. Богородицкое, Шелаевская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО: ф.И18, оп.1, д.552, лист: 154
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 41
01 | Сидякин Филип Казмин: 42 / 49 | государственный крестьянин - глава
02 | Сидякина Анна Семенова: - / - | государственная крестьянка - жена [1]
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Источник
Индексация данных проведена Вера Ерохина
Дата смерти
Вычислено 1857 ст.

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