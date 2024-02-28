Щетинина Варвара Казмина
Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
- ФИО
- Щетинина Варвара Казмина
- Пол
- жен
- Номер записи
- 2532
- Сословие
- государственная крестьянка
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 46
- Двор / Семья
- 40
- Номер в семье/дворе
- 2
- Родственная связь
- жена [1]
- Причина выбытия
- умерла
- Год убытия
- 1851
- Год смерти
- 1851
- Губерния
- Воронежская губ.
- Уезд
- Валуйский уезд
- Место
- с. Богородицкое
- Место события
- с. Богородицкое, Шелаевская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И18, оп.1, д.552, лист: 154
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 40
01 | Щетинин Павел Симонов: 49 / 56 | государственный крестьянин - глава
02 | Щетинина Варвара Казмина: - / - | государственная крестьянка - жена [1]
03 | Щетинина Марья Павлова: - / - | государственная крестьянка - дочь [1]
04 | Щетинина Ирина Архипова: - / 27 | государственная крестьянка - невестка [1]
05 | Щетинина Агрипина: - / 5 | государственная крестьянка - дочь [4]
06 | Щетинин Меркул Симонов: 31 / 38 | государственный крестьянин - брат [1]
07 | Щетинина Пелагея Григорьева: - / 32 | государственная крестьянка - жена [6]
08 | Щетинина Настасья Меркулова: - / 11 | государственная крестьянка - дочь [6]
09 | Щетинин Родион Меркулов: 2 / 9 | государственный крестьянин - сын [6]
10 | Щетинин Максим Меркулов: - / 6 | государственный крестьянин - сын [6]
11 | Щетинин Федор Меркулов: - / 2 | государственный крестьянин - сын [6]
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- Источник
- Индексация данных проведена Вера Ерохина
- Дата смерти
- Вычислено 1851 ст.
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