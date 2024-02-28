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Щетинин Павел Симонов

Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
ФИО
Щетинин Павел Симонов
Пол
муж
Номер записи
2531
Сословие
государственный крестьянин
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
46
Двор / Семья
40
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
49
Возраст по текущей РС
56
Год рождения вычисленный
1802
Губерния
Воронежская губ.
Уезд
Валуйский уезд
Место
с. Богородицкое
Место события
с. Богородицкое, Шелаевская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО: ф.И18, оп.1, д.552, лист: 154
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 40
01 | Щетинин Павел Симонов: 49 / 56 | государственный крестьянин - глава
02 | Щетинина Варвара Казмина: - / - | государственная крестьянка - жена [1]
03 | Щетинина Марья Павлова: - / - | государственная крестьянка - дочь [1]
04 | Щетинина Ирина Архипова: - / 27 | государственная крестьянка - невестка [1]
05 | Щетинина Агрипина: - / 5 | государственная крестьянка - дочь [4]
06 | Щетинин Меркул Симонов: 31 / 38 | государственный крестьянин - брат [1]
07 | Щетинина Пелагея Григорьева: - / 32 | государственная крестьянка - жена [6]
08 | Щетинина Настасья Меркулова: - / 11 | государственная крестьянка - дочь [6]
09 | Щетинин Родион Меркулов: 2 / 9 | государственный крестьянин - сын [6]
10 | Щетинин Максим Меркулов: - / 6 | государственный крестьянин - сын [6]
11 | Щетинин Федор Меркулов: - / 2 | государственный крестьянин - сын [6]
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Источник
Индексация данных проведена Вера Ерохина
Дата рождения
Вычислено 1802 ст.

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