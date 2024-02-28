Щетинин Захар Захаров
Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
- ФИО
- Щетинин Захар Захаров
- Пол
- муж
- Номер записи
- 2528
- Сословие
- государственный крестьянин
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 45
- Двор / Семья
- 39
- Номер в семье/дворе
- 7
- Родственная связь
- двоюродный брат [1]
- Возраст по прошлой РС
- 22
- Возраст по текущей РС
- 29
- Год рождения вычисленный
- 1829
- Губерния
- Воронежская губ.
- Уезд
- Валуйский уезд
- Место
- с. Богородицкое
- Место события
- с. Богородицкое, Шелаевская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И18, оп.1, д.552, лист: 153
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 39
01 | Щетинин Никита Григорьев: 27 / 34 | государственный крестьянин - глава
02 | Щетинина Марья Федорова: - / 31 | государственная крестьянка - жена [1]
03 | Щетинина Матрена Никитина: - / 1,5 | государственная крестьянка - дочь [1]
04 | Щетинин Петр Никитин: - / 6 | государственный крестьянин - сын [1]
05 | Щетинин Семен Никитин: - / 4 | государственный крестьянин - сын [1]
06 | Щетинин Аверьян Григорьев: 17 / - | государственный крестьянин - брат [1]
07 | Щетинин Захар Захаров: 22 / 29 | государственный крестьянин - двоюродный брат [1]
08 | Щетинина Акулина Сергеева: - / 27 | государственная крестьянка - жена [7]
09 | Щетинина Екатерина Захарова: - / 5 нед. | государственная крестьянка - дочь [7]
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- Источник
- Индексация данных проведена Вера Ерохина
- Дата рождения
- Вычислено 1829 ст.
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