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Щетинин Семен Никитин

Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
ФИО
Щетинин Семен Никитин
Пол
муж
Номер записи
2526
Сословие
государственный крестьянин
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
45
Двор / Семья
39
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
сын [1]
Возраст по текущей РС
4
Год рождения вычисленный
1854
Губерния
Воронежская губ.
Уезд
Валуйский уезд
Место
с. Богородицкое
Место события
с. Богородицкое, Шелаевская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО: ф.И18, оп.1, д.552, лист: 153
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 39
01 | Щетинин Никита Григорьев: 27 / 34 | государственный крестьянин - глава
02 | Щетинина Марья Федорова: - / 31 | государственная крестьянка - жена [1]
03 | Щетинина Матрена Никитина: - / 1,5 | государственная крестьянка - дочь [1]
04 | Щетинин Петр Никитин: - / 6 | государственный крестьянин - сын [1]
05 | Щетинин Семен Никитин: - / 4 | государственный крестьянин - сын [1]
06 | Щетинин Аверьян Григорьев: 17 / - | государственный крестьянин - брат [1]
07 | Щетинин Захар Захаров: 22 / 29 | государственный крестьянин - двоюродный брат [1]
08 | Щетинина Акулина Сергеева: - / 27 | государственная крестьянка - жена [7]
09 | Щетинина Екатерина Захарова: - / 5 нед. | государственная крестьянка - дочь [7]
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Источник
Индексация данных проведена Вера Ерохина
Дата рождения
Вычислено 1854 ст.
Место рождения
с. Богородицкое, Валуйский уезд, Воронежская губ.

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