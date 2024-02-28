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Сафонов Петр Алексеев

Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
ФИО
Сафонов Петр Алексеев
Пол
муж
Номер записи
2521
Сословие
государственный крестьянин
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
44
Двор / Семья
38
Номер в семье/дворе
7
Родственная связь
сын [1]
Причина поступления
новорожденный
Возраст по текущей РС
6
Год рождения вычисленный
1852
Губерния
Воронежская губ.
Уезд
Валуйский уезд
Место
с. Богородицкое
Место события
с. Богородицкое, Шелаевская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО: ф.И18, оп.1, д.552, лист: 153
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 38
01 | Сафонов Алексей Яковлев: 24 / 31 | государственный крестьянин - глава
02 | Сафонова Матрена Меркулова: - / - | государственная крестьянка - мать [1]
03 | Сафонова Матрена Ермолаева: - / 31 | государственная крестьянка - жена [1]
04 | Сафонова Екатерина Алексеева: - / 4 | государственная крестьянка - дочь [1]
05 | Сафонова Агафья Алексеева: - / 2 | государственная крестьянка - дочь [1]
06 | Сафонов Емельян Алексеев: 1 / 8 | государственный крестьянин - сын [1]
07 | Сафонов Петр Алексеев: - / 6 | государственный крестьянин - сын [1]
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Источник
Индексация данных проведена Вера Ерохина
Дата рождения
Вычислено 1852 ст.

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