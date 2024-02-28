Сафонов Петр Алексеев
Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
- ФИО
- Сафонов Петр Алексеев
- Пол
- муж
- Номер записи
- 2521
- Сословие
- государственный крестьянин
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 44
- Двор / Семья
- 38
- Номер в семье/дворе
- 7
- Родственная связь
- сын [1]
- Причина поступления
- новорожденный
- Возраст по текущей РС
- 6
- Год рождения вычисленный
- 1852
- Губерния
- Воронежская губ.
- Уезд
- Валуйский уезд
- Место
- с. Богородицкое
- Место события
- с. Богородицкое, Шелаевская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И18, оп.1, д.552, лист: 153
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 38
01 | Сафонов Алексей Яковлев: 24 / 31 | государственный крестьянин - глава
02 | Сафонова Матрена Меркулова: - / - | государственная крестьянка - мать [1]
03 | Сафонова Матрена Ермолаева: - / 31 | государственная крестьянка - жена [1]
04 | Сафонова Екатерина Алексеева: - / 4 | государственная крестьянка - дочь [1]
05 | Сафонова Агафья Алексеева: - / 2 | государственная крестьянка - дочь [1]
06 | Сафонов Емельян Алексеев: 1 / 8 | государственный крестьянин - сын [1]
07 | Сафонов Петр Алексеев: - / 6 | государственный крестьянин - сын [1]
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Вера Ерохина
- Дата рождения
- Вычислено 1852 ст.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.