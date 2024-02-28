Сафонов Степан Акакиев
Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
- ФИО
- Сафонов Степан Акакиев
- Пол
- муж
- Номер записи
- 2514
- Сословие
- государственный крестьянин
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 43
- Двор / Семья
- 37
- Номер в семье/дворе
- 4
- Родственная связь
- сын [1]
- Причина поступления
- новорожденный
- Возраст по текущей РС
- 3
- Год рождения вычисленный
- 1855
- Губерния
- Воронежская губ.
- Уезд
- Валуйский уезд
- Место
- с. Богородицкое
- Место события
- с. Богородицкое, Шелаевская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И18, оп.1, д.552, лист: 152
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 37
01 | Сафонов Акакий Марков: 46 / 53 | государственный крестьянин - глава
02 | Сафонова Агафья Тимофеева: - / 39 | государственная крестьянка - жена [1]
03 | Сафонова Устинья Акакиева: - / 1 | государственная крестьянка - дочь [1]
04 | Сафонов Степан Акакиев: - / 3 | государственный крестьянин - сын [1]
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- Источник
- Индексация данных проведена Вера Ерохина
- Дата рождения
- Вычислено 1855 ст.
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