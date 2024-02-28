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Сафонов Акакий Марков

Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
ФИО
Сафонов Акакий Марков
Пол
муж
Номер записи
2511
Сословие
государственный крестьянин
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
43
Двор / Семья
37
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
46
Возраст по текущей РС
53
Год рождения вычисленный
1805
Губерния
Воронежская губ.
Уезд
Валуйский уезд
Место
с. Богородицкое
Место события
с. Богородицкое, Шелаевская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО: ф.И18, оп.1, д.552, лист: 152
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 37
01 | Сафонов Акакий Марков: 46 / 53 | государственный крестьянин - глава
02 | Сафонова Агафья Тимофеева: - / 39 | государственная крестьянка - жена [1]
03 | Сафонова Устинья Акакиева: - / 1 | государственная крестьянка - дочь [1]
04 | Сафонов Степан Акакиев: - / 3 | государственный крестьянин - сын [1]
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Источник
Индексация данных проведена Вера Ерохина
Дата рождения
Вычислено 1805 ст.

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