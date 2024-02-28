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Киселева Евдокия Федорова

Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
ФИО
Киселева Евдокия Федорова
Пол
жен
Номер записи
2510
Сословие
государственная крестьянка
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
42
Двор / Семья
36
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
жена [1]
Возраст по текущей РС
59
Год рождения вычисленный
1799
Губерния
Воронежская губ.
Уезд
Валуйский уезд
Место
с. Богородицкое
Место события
с. Богородицкое, Шелаевская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО: ф.И18, оп.1, д.552, лист: 152
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 36
01 | Киселев Михайла Иванов: 53 / 60 | государственный крестьянин - глава
02 | Киселева Евдокия Федорова: - / 59 | государственная крестьянка - жена [1]
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Источник
Индексация данных проведена Вера Ерохина
Дата рождения
Вычислено 1799 ст.

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