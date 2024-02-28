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Рябинина Анна Евдокимова

Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
ФИО
Рябинина Анна Евдокимова
Пол
жен
Номер записи
2504
Сословие
государственная крестьянка
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
41
Двор / Семья
35
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
дочь [1]
Возраст по текущей РС
14
Год рождения вычисленный
1844
Губерния
Воронежская губ.
Уезд
Валуйский уезд
Место
с. Богородицкое
Место события
с. Богородицкое, Шелаевская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО: ф.И18, оп.1, д.552, лист: 152
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 35
01 | Рябинин Евдоким Стефанов: 43 / 50 | государственный крестьянин - глава
02 | Рябинина Агафья Сергеева: - / 37 | государственная крестьянка - жена [1]
03 | Рябинина Анна Евдокимова: - / 14 | государственная крестьянка - дочь [1]
04 | Рябинина Авдотья Евдокимова: - / 10 | государственная крестьянка - дочь [1]
05 | Рябинин Спиридон Евдокимов: 2 / 9 | государственный крестьянин - сын [1]
06 | Рябинин Иван Евдокимов: - / 6 | государственный крестьянин - сын [1]
07 | Рябинин Никифор Евдокимов: - / 3 | государственный крестьянин - сын [1]
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Источник
Индексация данных проведена Вера Ерохина
Дата рождения
Вычислено 1844 ст.

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