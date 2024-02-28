Рябинина Анна Евдокимова
Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
- ФИО
- Рябинина Анна Евдокимова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 2504
- Сословие
- государственная крестьянка
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 41
- Двор / Семья
- 35
- Номер в семье/дворе
- 3
- Родственная связь
- дочь [1]
- Возраст по текущей РС
- 14
- Год рождения вычисленный
- 1844
- Губерния
- Воронежская губ.
- Уезд
- Валуйский уезд
- Место
- с. Богородицкое
- Место события
- с. Богородицкое, Шелаевская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И18, оп.1, д.552, лист: 152
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 35
01 | Рябинин Евдоким Стефанов: 43 / 50 | государственный крестьянин - глава
02 | Рябинина Агафья Сергеева: - / 37 | государственная крестьянка - жена [1]
03 | Рябинина Анна Евдокимова: - / 14 | государственная крестьянка - дочь [1]
04 | Рябинина Авдотья Евдокимова: - / 10 | государственная крестьянка - дочь [1]
05 | Рябинин Спиридон Евдокимов: 2 / 9 | государственный крестьянин - сын [1]
06 | Рябинин Иван Евдокимов: - / 6 | государственный крестьянин - сын [1]
07 | Рябинин Никифор Евдокимов: - / 3 | государственный крестьянин - сын [1]
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- Источник
- Индексация данных проведена Вера Ерохина
- Дата рождения
- Вычислено 1844 ст.
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