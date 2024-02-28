Щеткин Моисей Алексеев
Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
- ФИО
- Щеткин Моисей Алексеев
- Пол
- муж
- Номер записи
- 2498
- Сословие
- государственный крестьянин
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 39
- Двор / Семья
- 34
- Номер в семье/дворе
- 8
- Родственная связь
- сын [1]
- Возраст по прошлой РС
- 14
- Возраст по текущей РС
- 21
- Год рождения вычисленный
- 1837
- Губерния
- Воронежская губ.
- Уезд
- Валуйский уезд
- Место
- с. Богородицкое
- Место события
- с. Богородицкое, Шелаевская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И18, оп.1, д.552, лист: 152
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 34
01 | Щеткин Алексей Федоров: 50 / 57 | государственный крестьянин - глава
02 | Щеткина Авдотья Елистратова: - / 37 | государственная крестьянка - жена [1]
03 | Щеткина Прасковья Алексеева: - / 14 | государственная крестьянка - дочь [1]
04 | Щеткина Татьяна Никитина: - / - | государственная крестьянка - тетка [1]
05 | Щеткин Яков Алексеев: 21 / 28 | государственный крестьянин - сын [1]
06 | Щеткина Прасковья Иванова: - / 26 | государственная крестьянка - жена [5]
07 | Щеткин Митрофан Яковлев: - / 1 мес. | государственный крестьянин - сын [5]
08 | Щеткин Моисей Алексеев: 14 / 21 | государственный крестьянин - сын [1]
09 | Щеткин Егор Алексеев: 9 / 16 | государственный крестьянин - сын [1]
10 | Щеткин Никита Алексеев: 2 / - | государственный крестьянин - сын [1]
11 | Щеткин Демьян Алексеев: - / 4 | государственный крестьянин - сын [1]
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- Источник
- Индексация данных проведена Вера Ерохина
- Дата рождения
- Вычислено 1837 ст.
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