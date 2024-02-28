Щеткина Татьяна Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЩеткина Татьяна Никитина

Щеткина Татьяна Никитина

Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
ФИО
Щеткина Татьяна Никитина
Пол
жен
Номер записи
2494
Сословие
государственная крестьянка
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
39
Двор / Семья
34
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
тетка [1]
Причина выбытия
умерла
Год убытия
1851
Год смерти
1851
Губерния
Воронежская губ.
Уезд
Валуйский уезд
Место
с. Богородицкое
Место события
с. Богородицкое, Шелаевская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО: ф.И18, оп.1, д.552, лист: 151
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 34
01 | Щеткин Алексей Федоров: 50 / 57 | государственный крестьянин - глава
02 | Щеткина Авдотья Елистратова: - / 37 | государственная крестьянка - жена [1]
03 | Щеткина Прасковья Алексеева: - / 14 | государственная крестьянка - дочь [1]
04 | Щеткина Татьяна Никитина: - / - | государственная крестьянка - тетка [1]
05 | Щеткин Яков Алексеев: 21 / 28 | государственный крестьянин - сын [1]
06 | Щеткина Прасковья Иванова: - / 26 | государственная крестьянка - жена [5]
07 | Щеткин Митрофан Яковлев: - / 1 мес. | государственный крестьянин - сын [5]
08 | Щеткин Моисей Алексеев: 14 / 21 | государственный крестьянин - сын [1]
09 | Щеткин Егор Алексеев: 9 / 16 | государственный крестьянин - сын [1]
10 | Щеткин Никита Алексеев: 2 / - | государственный крестьянин - сын [1]
11 | Щеткин Демьян Алексеев: - / 4 | государственный крестьянин - сын [1]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Вера Ерохина
Дата смерти
Вычислено 1851 ст.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close