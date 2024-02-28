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Трофименков Александр Григорьев

Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
ФИО
Трофименков Александр Григорьев
Пол
муж
Номер записи
2487
Сословие
государственный крестьянин
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
38
Двор / Семья
33
Номер в семье/дворе
6
Родственная связь
сын [2]
Возраст по прошлой РС
26
Возраст по текущей РС
33
Год рождения вычисленный
1825
Губерния
Воронежская губ.
Уезд
Валуйский уезд
Место
с. Богородицкое
Место события
с. Богородицкое, Шелаевская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО: ф.И18, оп.1, д.552, лист: 151
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 33
01 | Трофименков Василий Иванов: 49 / - | государственный крестьянин - глава
02 | Трофименков Григорий Иванов: 43 / 50 | государственный крестьянин - брат [1]
03 | Трофименкова Настасья Казмина: - / 47 | государственная крестьянка - жена [2]
04 | Трофименкова Екатерина Григорьева: - / 14 | государственная крестьянка - дочь [2]
05 | Трофименкова Надежда Григорьева: - / 13 | государственная крестьянка - дочь [2]
06 | Трофименков Александр Григорьев: 26 / 33 | государственный крестьянин - сын [2]
07 | Трофименков Стефан Григорьев: 16 / 23 | государственный крестьянин - сын [2]
08 | Трофименков Иван Григорьев: 15 и 5 мес. / 23 | государственный крестьянин - сын [2]
09 | Трофименков Петр Григорьев: 8 / 15 | государственный крестьянин - сын [2]
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Источник
Индексация данных проведена Вера Ерохина
Дата рождения
Вычислено 1825 ст.

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