Трофименкова Екатерина Григорьева
Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
- ФИО
- Трофименкова Екатерина Григорьева
- Пол
- жен
- Номер записи
- 2485
- Сословие
- государственная крестьянка
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 38
- Двор / Семья
- 33
- Номер в семье/дворе
- 4
- Родственная связь
- дочь [2]
- Возраст по текущей РС
- 14
- Год рождения вычисленный
- 1844
- Губерния
- Воронежская губ.
- Уезд
- Валуйский уезд
- Место
- с. Богородицкое
- Место события
- с. Богородицкое, Шелаевская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И18, оп.1, д.552, лист: 151
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 33
01 | Трофименков Василий Иванов: 49 / - | государственный крестьянин - глава
02 | Трофименков Григорий Иванов: 43 / 50 | государственный крестьянин - брат [1]
03 | Трофименкова Настасья Казмина: - / 47 | государственная крестьянка - жена [2]
04 | Трофименкова Екатерина Григорьева: - / 14 | государственная крестьянка - дочь [2]
05 | Трофименкова Надежда Григорьева: - / 13 | государственная крестьянка - дочь [2]
06 | Трофименков Александр Григорьев: 26 / 33 | государственный крестьянин - сын [2]
07 | Трофименков Стефан Григорьев: 16 / 23 | государственный крестьянин - сын [2]
08 | Трофименков Иван Григорьев: 15 и 5 мес. / 23 | государственный крестьянин - сын [2]
09 | Трофименков Петр Григорьев: 8 / 15 | государственный крестьянин - сын [2]
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- Источник
- Индексация данных проведена Вера Ерохина
- Дата рождения
- Вычислено 1844 ст.
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