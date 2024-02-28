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Сафонов Петр Егоров

Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
ФИО
Сафонов Петр Егоров
Пол
муж
Номер записи
2481
Сословие
государственный крестьянин
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
37
Двор / Семья
32
Номер в семье/дворе
11
Родственная связь
сын [9]
Возраст по текущей РС
0,5
Год рождения вычисленный
1857
Губерния
Воронежская губ.
Уезд
Валуйский уезд
Место
с. Богородицкое
Место события
с. Богородицкое, Шелаевская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО: ф.И18, оп.1, д.552, лист: 150
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 32
01 | Сафонов Аксентий Иванов: 23 / 30 | государственный крестьянин - глава
02 | Сафонова Меланья Леонова: - / 58 | государственная крестьянка - мать [1]
03 | Сафонова Анна Иванова: - / - | государственная крестьянка - дочь [2]
04 | Сафонова Настасья Ларионова: - / 28 | государственная крестьянка - жена [1]
05 | Сафонова Домна Аксентьева: - / 3 | государственная крестьянка - дочь [1]
06 | Сафонова Ирина Никитина: - / - | государственная крестьянка - тетка [1]
07 | Сафонов Аксентий Аксентьев: 1 / 8 | государственный крестьянин - сын [1]
08 | Сафонов Григорий Аксентьев: - / 2 мес. | государственный крестьянин - сын [1]
09 | Сафонов Егор Иванов: 18 / 25 | государственный крестьянин - брат [1]
10 | Сафонова Агрипина Тихонова: - / 22 | государственная крестьянка - жена [9]
11 | Сафонов Петр Егоров: - / 0,5 | государственный крестьянин - сын [9]
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Источник
Индексация данных проведена Вера Ерохина
Дата рождения
Вычислено 1857 ст.
Место рождения
с. Богородицкое, Валуйский уезд, Воронежская губ.

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