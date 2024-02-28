Сафонова Агрипина Тихонова
Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
- ФИО
- Сафонова Агрипина Тихонова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 2480
- Сословие
- государственная крестьянка
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 37
- Двор / Семья
- 32
- Номер в семье/дворе
- 10
- Родственная связь
- жена [9]
- Возраст по текущей РС
- 22
- Год рождения вычисленный
- 1836
- Губерния
- Воронежская губ.
- Уезд
- Валуйский уезд
- Место
- с. Богородицкое
- Место события
- с. Богородицкое, Шелаевская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И18, оп.1, д.552, лист: 150
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 32
01 | Сафонов Аксентий Иванов: 23 / 30 | государственный крестьянин - глава
02 | Сафонова Меланья Леонова: - / 58 | государственная крестьянка - мать [1]
03 | Сафонова Анна Иванова: - / - | государственная крестьянка - дочь [2]
04 | Сафонова Настасья Ларионова: - / 28 | государственная крестьянка - жена [1]
05 | Сафонова Домна Аксентьева: - / 3 | государственная крестьянка - дочь [1]
06 | Сафонова Ирина Никитина: - / - | государственная крестьянка - тетка [1]
07 | Сафонов Аксентий Аксентьев: 1 / 8 | государственный крестьянин - сын [1]
08 | Сафонов Григорий Аксентьев: - / 2 мес. | государственный крестьянин - сын [1]
09 | Сафонов Егор Иванов: 18 / 25 | государственный крестьянин - брат [1]
10 | Сафонова Агрипина Тихонова: - / 22 | государственная крестьянка - жена [9]
11 | Сафонов Петр Егоров: - / 0,5 | государственный крестьянин - сын [9]
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- Источник
- Индексация данных проведена Вера Ерохина
- Дата рождения
- Вычислено 1836 ст.
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