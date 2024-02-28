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Хлапонин Аким Яковлев

Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
ФИО
Хлапонин Аким Яковлев
Пол
муж
Номер записи
2470
Сословие
государственный крестьянин
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
36
Двор / Семья
31
Номер в семье/дворе
8
Родственная связь
сын [1]
Возраст по текущей РС
2 мес.
Год рождения вычисленный
1857
Губерния
Воронежская губ.
Уезд
Валуйский уезд
Место
с. Богородицкое
Место события
с. Богородицкое, Шелаевская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО: ф.И18, оп.1, д.552, лист: 150
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 31
01 | Хлапонин Яков Иванов: 32 / 39 | государственный крестьянин - глава
02 | Хлапонина Лукерья Григорьева: - / 37 | государственная крестьянка - жена [1]
03 | Хлапонина Дарья Яковлева: - / 7 и 2 мес. | государственная крестьянка - дочь [1]
04 | Хлапонина Агафья Афанасьева: - / 12 | государственная крестьянка - племянница [1]
05 | Хлапонин Михайла Яковлев: 8 / 15 | государственный крестьянин - сын [1]
06 | Хлапонин Григорий Яковлев: 5 / 12 | государственный крестьянин - сын [1]
07 | Хлапонин Егор Яковлев: - / 3 | государственный крестьянин - сын [1]
08 | Хлапонин Аким Яковлев: - / 2 мес. | государственный крестьянин - сын [1]
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Источник
Индексация данных проведена Вера Ерохина
Дата рождения
Вычислено 1857 ст.

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