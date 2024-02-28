Хлапонин Григорий Яковлев
Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
- ФИО
- Хлапонин Григорий Яковлев
- Пол
- муж
- Номер записи
- 2468
- Сословие
- государственный крестьянин
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 36
- Двор / Семья
- 31
- Номер в семье/дворе
- 6
- Родственная связь
- сын [1]
- Возраст по прошлой РС
- 5
- Возраст по текущей РС
- 12
- Год рождения вычисленный
- 1846
- Губерния
- Воронежская губ.
- Уезд
- Валуйский уезд
- Место
- с. Богородицкое
- Место события
- с. Богородицкое, Шелаевская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И18, оп.1, д.552, лист: 150
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 31
01 | Хлапонин Яков Иванов: 32 / 39 | государственный крестьянин - глава
02 | Хлапонина Лукерья Григорьева: - / 37 | государственная крестьянка - жена [1]
03 | Хлапонина Дарья Яковлева: - / 7 и 2 мес. | государственная крестьянка - дочь [1]
04 | Хлапонина Агафья Афанасьева: - / 12 | государственная крестьянка - племянница [1]
05 | Хлапонин Михайла Яковлев: 8 / 15 | государственный крестьянин - сын [1]
06 | Хлапонин Григорий Яковлев: 5 / 12 | государственный крестьянин - сын [1]
07 | Хлапонин Егор Яковлев: - / 3 | государственный крестьянин - сын [1]
08 | Хлапонин Аким Яковлев: - / 2 мес. | государственный крестьянин - сын [1]
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- Источник
- Индексация данных проведена Вера Ерохина
- Дата рождения
- Вычислено 1846 ст.
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