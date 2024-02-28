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Хлапонина Агафья Афанасьева

Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
ФИО
Хлапонина Агафья Афанасьева
Пол
жен
Номер записи
2466
Сословие
государственная крестьянка
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
36
Двор / Семья
31
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
племянница [1]
Возраст по текущей РС
12
Год рождения вычисленный
1846
Губерния
Воронежская губ.
Уезд
Валуйский уезд
Место
с. Богородицкое
Место события
с. Богородицкое, Шелаевская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО: ф.И18, оп.1, д.552, лист: 150
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 31
01 | Хлапонин Яков Иванов: 32 / 39 | государственный крестьянин - глава
02 | Хлапонина Лукерья Григорьева: - / 37 | государственная крестьянка - жена [1]
03 | Хлапонина Дарья Яковлева: - / 7 и 2 мес. | государственная крестьянка - дочь [1]
04 | Хлапонина Агафья Афанасьева: - / 12 | государственная крестьянка - племянница [1]
05 | Хлапонин Михайла Яковлев: 8 / 15 | государственный крестьянин - сын [1]
06 | Хлапонин Григорий Яковлев: 5 / 12 | государственный крестьянин - сын [1]
07 | Хлапонин Егор Яковлев: - / 3 | государственный крестьянин - сын [1]
08 | Хлапонин Аким Яковлев: - / 2 мес. | государственный крестьянин - сын [1]
Дополнительная информация в записи
умершего брата Афанасия дочь
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Источник
Индексация данных проведена Вера Ерохина
Дата рождения
Вычислено 1846 ст.

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