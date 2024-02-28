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Трофименкова Наталья Григорьева

Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
ФИО
Трофименкова Наталья Григорьева
Пол
жен
Номер записи
2462
Сословие
государственная крестьянка
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
35
Двор / Семья
30
Номер в семье/дворе
8
Родственная связь
жена [7]
Возраст по текущей РС
40
Год рождения вычисленный
1818
Губерния
Воронежская губ.
Уезд
Валуйский уезд
Место
с. Богородицкое
Место события
с. Богородицкое, Шелаевская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО: ф.И18, оп.1, д.552, лист: 149
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 30
01 | Трофименков Петр Акимов: 73 / - | государственный крестьянин - глава
02 | Трофименков Алексей Петров: 34 / 41 | государственный крестьянин - сын [1]
03 | Трофименкова Надежда Ефимова: - / 37 | государственная крестьянка - жена [2]
04 | Трофименкова Марья Алексеева: - / 17 | государственная крестьянка - дочь [2]
05 | Трофименкова Аксинья Алексеева: - / 11 | государственная крестьянка - дочь [2]
06 | Трофименков Иван Алексеев: 5 / - | государственный крестьянин - сын [2]
07 | Трофименков Федор Петров: 27 / 34 | государственный крестьянин - сын [1]
08 | Трофименкова Наталья Григорьева: - / 40 | государственная крестьянка - жена [7]
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Источник
Индексация данных проведена Вера Ерохина
Дата рождения
Вычислено 1818 ст.

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