Трофименков Алексей Петров
Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
- ФИО
- Трофименков Алексей Петров
- Пол
- муж
- Номер записи
- 2456
- Сословие
- государственный крестьянин
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 35
- Двор / Семья
- 30
- Номер в семье/дворе
- 2
- Родственная связь
- сын [1]
- Возраст по прошлой РС
- 34
- Возраст по текущей РС
- 41
- Год рождения вычисленный
- 1817
- Губерния
- Воронежская губ.
- Уезд
- Валуйский уезд
- Место
- с. Богородицкое
- Место события
- с. Богородицкое, Шелаевская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И18, оп.1, д.552, лист: 149
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 30
01 | Трофименков Петр Акимов: 73 / - | государственный крестьянин - глава
02 | Трофименков Алексей Петров: 34 / 41 | государственный крестьянин - сын [1]
03 | Трофименкова Надежда Ефимова: - / 37 | государственная крестьянка - жена [2]
04 | Трофименкова Марья Алексеева: - / 17 | государственная крестьянка - дочь [2]
05 | Трофименкова Аксинья Алексеева: - / 11 | государственная крестьянка - дочь [2]
06 | Трофименков Иван Алексеев: 5 / - | государственный крестьянин - сын [2]
07 | Трофименков Федор Петров: 27 / 34 | государственный крестьянин - сын [1]
08 | Трофименкова Наталья Григорьева: - / 40 | государственная крестьянка - жена [7]
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- Источник
- Индексация данных проведена Вера Ерохина
- Дата рождения
- Вычислено 1817 ст.
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