Ребинин Иван Васильев
Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
- ФИО
- Ребинин Иван Васильев
- Пол
- муж
- Номер записи
- 2454
- Сословие
- государственный крестьянин
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 34
- Двор / Семья
- 29
- Номер в семье/дворе
- 24
- Родственная связь
- сын [21]
- Возраст по прошлой РС
- 0,5
- Возраст по текущей РС
- 8
- Год рождения вычисленный
- 1850
- Губерния
- Воронежская губ.
- Уезд
- Валуйский уезд
- Место
- с. Богородицкое
- Место события
- с. Богородицкое, Шелаевская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И18, оп.1, д.552, лист: 149
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 29
01 | Ребинин Евдоким Игнатов: 57 / - | государственный крестьянин - глава
02 | Ребинина Ирина Иванова: - / - | государственная крестьянка - жена [1]
03 | Ребинина Евдокия Евдокимова: - / 16 | государственная крестьянка - дочь [1]
04 | Ребинина Акулина Евдокимова: - / 7 и 1 нед. | государственная крестьянка - дочь [1]
05 | Ребинин Василий Евдокимов: 30 / - | государственный крестьянин - сын [1]
06 | Ребинина Фекла Григорьева: - / 31 | государственная крестьянка - жена [5]
07 | Ребинина Фиона Васильева: - / 7,5 | государственная крестьянка - дочь [5]
08 | Ребинин Данила Васильев: 8 / 15 | государственный крестьянин - сын [5]
09 | Ребинин Сергей Евдокимов: 27 / 34 | государственный крестьянин - сын [1]
10 | Ребинина Дарья Дмитриева: - / 37 | государственная крестьянка - жена [9]
11 | Ребинина Дарья Сергеева: - / 10 | государственная крестьянка - дочь [9]
12 | Ребинин Андрей Сергеев: - / 4 | государственный крестьянин - сын [9]
13 | Ребинин Михайла Евдокимов: 25 / 32 | государственный крестьянин - сын [1]
14 | Ребинина Авдотья Сергеева: - / 32 | государственная крестьянка - жена [13]
15 | Ребинина Марина Михайлова: - / 0,5 | государственная крестьянка - дочь [13]
16 | Ребинин Макей Евдокимов: 21 / 28 | государственный крестьянин - сын [1]
17 | Ребинина Агафья Яковлева: - / 25 | государственная крестьянка - жена [16]
18 | Ребинин Петр Макеев: - / 4 | государственный крестьянин - сын [16]
19 | Ребинин Дмитрий Макеев: - / 1 | государственный крестьянин - сын [16]
20 | Ребинин Иван Евдокимов: 18 / - | государственный крестьянин - сын [1]
21 | Ребинин Василий Игнатов: 44 / - | государственный крестьянин - брат [1]
22 | Ребинина Марфа Яковлева: - / 37 | государственная крестьянка - жена [21]
23 | Ребинина Матрена Васильева: - / 11 | государственная крестьянка - дочь [21]
24 | Ребинин Иван Васильев: 0,5 / 8 | государственный крестьянин - сын [21]
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- Источник
- Индексация данных проведена Вера Ерохина
- Дата рождения
- Вычислено 1850 ст.
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