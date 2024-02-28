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Ребинин Иван Васильев

Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
ФИО
Ребинин Иван Васильев
Пол
муж
Номер записи
2454
Сословие
государственный крестьянин
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
34
Двор / Семья
29
Номер в семье/дворе
24
Родственная связь
сын [21]
Возраст по прошлой РС
0,5
Возраст по текущей РС
8
Год рождения вычисленный
1850
Губерния
Воронежская губ.
Уезд
Валуйский уезд
Место
с. Богородицкое
Место события
с. Богородицкое, Шелаевская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО: ф.И18, оп.1, д.552, лист: 149
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 29
01 | Ребинин Евдоким Игнатов: 57 / - | государственный крестьянин - глава
02 | Ребинина Ирина Иванова: - / - | государственная крестьянка - жена [1]
03 | Ребинина Евдокия Евдокимова: - / 16 | государственная крестьянка - дочь [1]
04 | Ребинина Акулина Евдокимова: - / 7 и 1 нед. | государственная крестьянка - дочь [1]
05 | Ребинин Василий Евдокимов: 30 / - | государственный крестьянин - сын [1]
06 | Ребинина Фекла Григорьева: - / 31 | государственная крестьянка - жена [5]
07 | Ребинина Фиона Васильева: - / 7,5 | государственная крестьянка - дочь [5]
08 | Ребинин Данила Васильев: 8 / 15 | государственный крестьянин - сын [5]
09 | Ребинин Сергей Евдокимов: 27 / 34 | государственный крестьянин - сын [1]
10 | Ребинина Дарья Дмитриева: - / 37 | государственная крестьянка - жена [9]
11 | Ребинина Дарья Сергеева: - / 10 | государственная крестьянка - дочь [9]
12 | Ребинин Андрей Сергеев: - / 4 | государственный крестьянин - сын [9]
13 | Ребинин Михайла Евдокимов: 25 / 32 | государственный крестьянин - сын [1]
14 | Ребинина Авдотья Сергеева: - / 32 | государственная крестьянка - жена [13]
15 | Ребинина Марина Михайлова: - / 0,5 | государственная крестьянка - дочь [13]
16 | Ребинин Макей Евдокимов: 21 / 28 | государственный крестьянин - сын [1]
17 | Ребинина Агафья Яковлева: - / 25 | государственная крестьянка - жена [16]
18 | Ребинин Петр Макеев: - / 4 | государственный крестьянин - сын [16]
19 | Ребинин Дмитрий Макеев: - / 1 | государственный крестьянин - сын [16]
20 | Ребинин Иван Евдокимов: 18 / - | государственный крестьянин - сын [1]
21 | Ребинин Василий Игнатов: 44 / - | государственный крестьянин - брат [1]
22 | Ребинина Марфа Яковлева: - / 37 | государственная крестьянка - жена [21]
23 | Ребинина Матрена Васильева: - / 11 | государственная крестьянка - дочь [21]
24 | Ребинин Иван Васильев: 0,5 / 8 | государственный крестьянин - сын [21]
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Источник
Индексация данных проведена Вера Ерохина
Дата рождения
Вычислено 1850 ст.

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