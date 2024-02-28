Щетинин Иван Ефимов
Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
- ФИО
- Щетинин Иван Ефимов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 2429
- Сословие
- государственный крестьянин
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 33
- Двор / Семья
- 28
- Номер в семье/дворе
- 1
- Родственная связь
- глава
- Возраст по прошлой РС
- 39
- Возраст по текущей РС
- 46
- Год рождения вычисленный
- 1812
- Губерния
- Воронежская губ.
- Уезд
- Валуйский уезд
- Место
- с. Богородицкое
- Место события
- с. Богородицкое, Шелаевская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И18, оп.1, д.552, лист: 148
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 28
01 | Щетинин Иван Ефимов: 39 / 46 | государственный крестьянин - глава
02 | Щетинина Лукерья Никитина: - / 42 | государственная крестьянка - жена [1]
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Вера Ерохина
- Дата рождения
- Вычислено 1812 ст.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.