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Щетинин Иван Ефимов

Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
ФИО
Щетинин Иван Ефимов
Пол
муж
Номер записи
2429
Сословие
государственный крестьянин
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
33
Двор / Семья
28
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
39
Возраст по текущей РС
46
Год рождения вычисленный
1812
Губерния
Воронежская губ.
Уезд
Валуйский уезд
Место
с. Богородицкое
Место события
с. Богородицкое, Шелаевская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО: ф.И18, оп.1, д.552, лист: 148
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 28
01 | Щетинин Иван Ефимов: 39 / 46 | государственный крестьянин - глава
02 | Щетинина Лукерья Никитина: - / 42 | государственная крестьянка - жена [1]
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Источник
Индексация данных проведена Вера Ерохина
Дата рождения
Вычислено 1812 ст.

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