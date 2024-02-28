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Ситникова Евдокия Андреева

Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
ФИО
Ситникова Евдокия Андреева
Пол
жен
Номер записи
2426
Сословие
государственная крестьянка
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
32
Двор / Семья
27
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
дочь [2]
Причина выбытия
вышла замуж
Год убытия
1853
Губерния
Воронежская губ.
Уезд
Валуйский уезд
Место
с. Богородицкое
Место события
с. Богородицкое, Шелаевская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО: ф.И18, оп.1, д.552, лист: 148
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 27
01 | Ситников Григорий Андреев: 8 / 15 | государственный крестьянин - глава
02 | Ситникова Прасковья Романова: - / 43 | государственная крестьянка - мать [1]
03 | Ситникова Евдокия Андреева: - / - | государственная крестьянка - дочь [2]
04 | Ситникова Марфа Андреева: - / 13 | государственная крестьянка - дочь [2]
05 | Ситникова Дарья Андреева: - / 10 | государственная крестьянка - дочь [2]
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Индексация данных проведена Вера Ерохина

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