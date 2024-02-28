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Соломатина Варвара Макарова

Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
ФИО
Соломатина Варвара Макарова
Пол
жен
Номер записи
2420
Сословие
государственная крестьянка
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
29
Двор / Семья
26
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
дочь [1]
Возраст по текущей РС
10
Год рождения вычисленный
1848
Губерния
Воронежская губ.
Уезд
Валуйский уезд
Место
с. Богородицкое
Место события
с. Богородицкое, Шелаевская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО: ф.И18, оп.1, д.552, лист: 147
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 26
01 | Соломатин Макар Леонов: 33 / 40 | государственный крестьянин - глава
02 | Соломатина Агафья Григорьева: - / 39 | государственная крестьянка - жена [1]
03 | Соломатина Прасковья Макарова: - / - | государственная крестьянка - дочь [1]
04 | Соломатина Анна Макарова: - / 14 | государственная крестьянка - дочь [1]
05 | Соломатина Варвара Макарова: - / 10 | государственная крестьянка - дочь [1]
06 | Соломатина Анна Макарова: - / 7,5 | государственная крестьянка - дочь [1]
07 | Соломатина Марья Макарова: - / 4 | государственная крестьянка - дочь [1]
08 | Соломатин Михайла Макаров: 5 / 12 | государственный крестьянин - сын [1]
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Источник
Индексация данных проведена Вера Ерохина
Дата рождения
Вычислено 1848 ст.

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