Соломатина Агафья Григорьева
Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
- ФИО
- Соломатина Агафья Григорьева
- Пол
- жен
- Номер записи
- 2417
- Сословие
- государственная крестьянка
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 29
- Двор / Семья
- 26
- Номер в семье/дворе
- 2
- Родственная связь
- жена [1]
- Возраст по текущей РС
- 39
- Год рождения вычисленный
- 1819
- Губерния
- Воронежская губ.
- Уезд
- Валуйский уезд
- Место
- с. Богородицкое
- Место события
- с. Богородицкое, Шелаевская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И18, оп.1, д.552, лист: 147
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 26
01 | Соломатин Макар Леонов: 33 / 40 | государственный крестьянин - глава
02 | Соломатина Агафья Григорьева: - / 39 | государственная крестьянка - жена [1]
03 | Соломатина Прасковья Макарова: - / - | государственная крестьянка - дочь [1]
04 | Соломатина Анна Макарова: - / 14 | государственная крестьянка - дочь [1]
05 | Соломатина Варвара Макарова: - / 10 | государственная крестьянка - дочь [1]
06 | Соломатина Анна Макарова: - / 7,5 | государственная крестьянка - дочь [1]
07 | Соломатина Марья Макарова: - / 4 | государственная крестьянка - дочь [1]
08 | Соломатин Михайла Макаров: 5 / 12 | государственный крестьянин - сын [1]
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- Источник
- Индексация данных проведена Вера Ерохина
- Дата рождения
- Вычислено 1819 ст.
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