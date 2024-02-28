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Татаринцова Матрена Григорьева

Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
ФИО
Татаринцова Матрена Григорьева
Пол
жен
Номер записи
2415
Сословие
государственная крестьянка
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
28
Двор / Семья
25
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
дочь [1]
Причина выбытия
вышла замуж
Год убытия
1853
Губерния
Воронежская губ.
Уезд
Валуйский уезд
Место
с. Богородицкое
Место события
с. Богородицкое, Шелаевская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО: ф.И18, оп.1, д.552, лист: 147
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 25
01 | Татаринцов Григорий Меркулов: 61 / 68 | государственный крестьянин - глава
02 | Татаринцова Матрена Григорьева: - / - | государственная крестьянка - дочь [1]
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Источник
Индексация данных проведена Вера Ерохина

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