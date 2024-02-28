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Татаринцов Григорий Меркулов

Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
ФИО
Татаринцов Григорий Меркулов
Пол
муж
Номер записи
2414
Сословие
государственный крестьянин
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
28
Двор / Семья
25
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
61
Возраст по текущей РС
68
Год рождения вычисленный
1790
Губерния
Воронежская губ.
Уезд
Валуйский уезд
Место
с. Богородицкое
Место события
с. Богородицкое, Шелаевская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО: ф.И18, оп.1, д.552, лист: 147
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 25
01 | Татаринцов Григорий Меркулов: 61 / 68 | государственный крестьянин - глава
02 | Татаринцова Матрена Григорьева: - / - | государственная крестьянка - дочь [1]
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Источник
Индексация данных проведена Вера Ерохина
Дата рождения
Вычислено 1790 ст.

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