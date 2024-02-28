Ситникова Февронья Федорова
Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
- ФИО
- Ситникова Февронья Федорова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 2405
- Сословие
- государственная крестьянка
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 27
- Двор / Семья
- 24
- Номер в семье/дворе
- 2
- Родственная связь
- жена [1]
- Возраст по текущей РС
- 37
- Год рождения вычисленный
- 1821
- Губерния
- Воронежская губ.
- Уезд
- Валуйский уезд
- Место
- с. Богородицкое
- Место события
- с. Богородицкое, Шелаевская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И18, оп.1, д.552, лист: 147
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 24
01 | Ситников Андрей Емельянов: 36 / 43 | государственный крестьянин - глава
02 | Ситникова Февронья Федорова: - / 37 | государственная крестьянка - жена [1]
03 | Ситникова Федосья Андреева: - / 19 | государственная крестьянка - дочь [1]
04 | Ситникова Прасковья Андреева: - / 11 | государственная крестьянка - дочь [1]
05 | Ситникова Акулина Андреева: - / - | государственная крестьянка - дочь [1]
06 | Ситникова Пелагея Андреева: - / 2 | государственная крестьянка - дочь [1]
07 | Ситников Василий Андреев: 10 / 17 | государственный крестьянин - сын [1]
08 | Ситников Григорий Андреев: 7 / 14 | государственный крестьянин - сын [1]
09 | Ситников Савелий Емельянов: 27 / 34 | государственный крестьянин - брат [1]
10 | Ситникова Агафья Васильева: - / 33 | государственная крестьянка - жена [9]
- Дополнительная информация в записи
- не Федосья, а Февронья
- Комментарий наборщика
- Исправлено ошибочно указанное в 9 ревизии имя
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- Источник
- Индексация данных проведена Вера Ерохина
- Дата рождения
- Вычислено 1821 ст.
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