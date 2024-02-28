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Ситников Андрей Емельянов

Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
ФИО
Ситников Андрей Емельянов
Пол
муж
Номер записи
2404
Сословие
государственный крестьянин
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
27
Двор / Семья
24
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
36
Возраст по текущей РС
43
Год рождения вычисленный
1815
Губерния
Воронежская губ.
Уезд
Валуйский уезд
Место
с. Богородицкое
Место события
с. Богородицкое, Шелаевская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО: ф.И18, оп.1, д.552, лист: 147
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 24
01 | Ситников Андрей Емельянов: 36 / 43 | государственный крестьянин - глава
02 | Ситникова Февронья Федорова: - / 37 | государственная крестьянка - жена [1]
03 | Ситникова Федосья Андреева: - / 19 | государственная крестьянка - дочь [1]
04 | Ситникова Прасковья Андреева: - / 11 | государственная крестьянка - дочь [1]
05 | Ситникова Акулина Андреева: - / - | государственная крестьянка - дочь [1]
06 | Ситникова Пелагея Андреева: - / 2 | государственная крестьянка - дочь [1]
07 | Ситников Василий Андреев: 10 / 17 | государственный крестьянин - сын [1]
08 | Ситников Григорий Андреев: 7 / 14 | государственный крестьянин - сын [1]
09 | Ситников Савелий Емельянов: 27 / 34 | государственный крестьянин - брат [1]
10 | Ситникова Агафья Васильева: - / 33 | государственная крестьянка - жена [9]
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Источник
Индексация данных проведена Вера Ерохина
Дата рождения
Вычислено 1815 ст.

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