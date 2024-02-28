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Калчугина Аксинья Леонова

Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
ФИО
Калчугина Аксинья Леонова
Пол
жен
Номер записи
2395
Сословие
государственная крестьянка
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
23
Двор / Семья
23
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
дочь [1]
Возраст по текущей РС
17
Год рождения вычисленный
1841
Губерния
Воронежская губ.
Уезд
Валуйский уезд
Место
с. Богородицкое
Место события
с. Богородицкое, Шелаевская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО: ф.И18, оп.1, д.552, лист: 146
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 23
01 | Калчугин Леон Андреев: 32 / 39 | государственный крестьянин - глава
02 | Калчугина Елена Григорьева: - / 37 | государственная крестьянка - жена [1]
03 | Калчугина Аксинья Леонова: - / 17 | государственная крестьянка - дочь [1]
04 | Калчугина Прасковья Леонова: - / 7,5 | государственная крестьянка - дочь [1]
05 | Калчугин Никита Леонов: 14 / 21 | государственный крестьянин - сын [1]
06 | Калчугина Марья Алексеева: - / 20 | государственная крестьянка - жена [5]
07 | Калчугин Федосей Леонов: 7 / 14 | государственный крестьянин - сын [1]
08 | Калчугин Родион Сидоров: - / 16 | солдатский сын - племянник [1]
09 | Калчугина Авдотья Федорова: - / - | солдатка - мать [8]
10 | Калчугина Ирина Сидорова: - / 17 | государственная крестьянка - дочь [9]
11 | Калчугина Марья Сидорова: - / 10 | государственная крестьянка - дочь [9]
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Источник
Индексация данных проведена Вера Ерохина
Дата рождения
Вычислено 1841 ст.

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