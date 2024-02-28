Калчугин Леон Андреев
Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
- ФИО
- Калчугин Леон Андреев
- Пол
- муж
- Номер записи
- 2393
- Сословие
- государственный крестьянин
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 23
- Двор / Семья
- 23
- Номер в семье/дворе
- 1
- Родственная связь
- глава
- Возраст по прошлой РС
- 32
- Возраст по текущей РС
- 39
- Год рождения вычисленный
- 1819
- Губерния
- Воронежская губ.
- Уезд
- Валуйский уезд
- Место
- с. Богородицкое
- Место события
- с. Богородицкое, Шелаевская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И18, оп.1, д.552, лист: 146
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 23
01 | Калчугин Леон Андреев: 32 / 39 | государственный крестьянин - глава
02 | Калчугина Елена Григорьева: - / 37 | государственная крестьянка - жена [1]
03 | Калчугина Аксинья Леонова: - / 17 | государственная крестьянка - дочь [1]
04 | Калчугина Прасковья Леонова: - / 7,5 | государственная крестьянка - дочь [1]
05 | Калчугин Никита Леонов: 14 / 21 | государственный крестьянин - сын [1]
06 | Калчугина Марья Алексеева: - / 20 | государственная крестьянка - жена [5]
07 | Калчугин Федосей Леонов: 7 / 14 | государственный крестьянин - сын [1]
08 | Калчугин Родион Сидоров: - / 16 | солдатский сын - племянник [1]
09 | Калчугина Авдотья Федорова: - / - | солдатка - мать [8]
10 | Калчугина Ирина Сидорова: - / 17 | государственная крестьянка - дочь [9]
11 | Калчугина Марья Сидорова: - / 10 | государственная крестьянка - дочь [9]
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- Источник
- Индексация данных проведена Вера Ерохина
- Дата рождения
- Вычислено 1819 ст.
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